Mc Control Diavoli Vicenza difende la pista di casa contro Cus Verona e chiude l’incontro con un netto 16-0 che non ammette repliche e conferma i berici in testa alla classifica insieme al Milano e lascia, invece, in fondo a quota zero gli avversari, da soli in virtù della prima vittoria di Piacenza.

I biancorossi da subito aggressivi, determinati e attenti, hanno tenuto le redini dell’incontro senza mai avere problemi. Troppo il divario, in termini di roster ed esperienza, con gli avversari, che sono una squadra giovane e che sta crescendo e che ha comunque lottato e cercato di andare in rete, ma è incappata in qualche occasione sfortunata, un palo, oltre a trovare sulla strada un attento Michele Frigo, sostituito negli ultimi cinque minuti da Gabriele Piantoni che ha mantenuto inviolata la porta vicentina.

In questa serata di derby artefici della sonante vittoria tutti gli atleti in pista, erano assenti Loncar, Alberti e naturalmente SImsic, che avrebbero potuto ottenere un bottino ancor più pesante, ma hanno anche dovuto difendere qualche incursione dei gialloblu che con determinazione hanno cercato almeno il gol della bandiera. Si sono visti alcune belle azioni, delle belle parate da entrambe le parti, e qualche giocata di prestigio da parte degli atleti vicentini in rete per sei volte con bomber Delfino, con tripletta di Lievore, doppietta di capitan Roffo e di Munari, alle prime reti con la maglia dei Diavoli, e con Zerdin, gran suggeritore per i compagni (sei i suoi assist in altrettanti gol), Dal Ben e Baldan.

Una gara che chiude in bellezza l’anno per i vicentini, che dovranno però prepararsi al meglio per gli appuntamenti di inizio anno: si riprende il 4 gennaio con la Coppa Italia sull’ostica pista di Torino, e poi per il campionato l’11 gennaio con la trasferta a Milano, per il big match fra le due capolista.

“Questa sera è andato tutto liscio ed è andata bene per tutta la partita, eccetto qualche momento di disattenzione e qualche occasione in cui non siamo stati bravissimi, ma ce la siamo cavata” – ha spiegato Nicola Munari, difensore dei Diavoli, ma gran tiratore.

– Tante reti, compresa la tua doppietta, primi gol con la maglia biancorossa.

“Sono contento del risultato e naturalmente soddisfatto di aver segnato, fa sempre piacere. Io mi trovo molto bene qui, la squadra è fantastica, vado d’accordo con tutti e da inizio stagione ad ora c’è stato un bel cambiamento, stiamo crescendo e sono quindi contento”.

– Dove possono arrivare, secondo te, i Diavoli?

“Possiamo arrivare lontani, solo se giochiamo come sappiamo”.

Fra i protagonisti della gara anche Fabio Lievore, tornato a Vicenza (era in biancorosso nella stagione 2015/2016) dopo tre anni a Milano in cui ha vinto praticamente di tutto.

“Sapevamo fin dall’inizio che andavamo ad affrontare una squadra che finora non aveva fatto punti – ha dichiarato l’attaccante biancorosso ,- ma era importante entrare in partita subito e con la mentalità di non sottovalutare nessuno e penso l’abbiamo fatto nel migliore dei modi e il risultato parla da sé”.

– Ci sono stati tanti gol, alcuni anche molto belli, con azioni da manuale e grandi giocate, compresa la tua tripletta.

“Per un attaccante segnare fa sempre bene, se sono anche bei gol ancora meglio”.

– Adesso sosta per le feste natalizie e poi a gennaio si riprende con due impegni belli tosti: Coppa Italia a Torino e Campionato a Milano, contro la tua ex squadra.

“Saranno partite molto toste e sicuramente approfitteremo della pausa natalizia per allenarci e prepararci al meglio e in tutti i modi, cercando di portare a casa il miglior risultato possibile. Anche contro Torino sappiamo che sarà dura, come abbiamo visto la scorsa settimana. Eravamo partiti molto bene, ma poi abbiamo sofferto un po’ il ritorno e c’è stato un calo di attenzione che può starci. Loro hanno dimostrato che sono una buona squadra e che soprattutto in casa possono fare male, ma era importante portare a casa i tre punti e ci siamo riusciti”.

– Che auguri vuoi fare ai Diavoli?

“Auguro un Buon Natale e Buone Feste a tutti i miei compagni e alle loro famiglie, ma faccio un grande augurio a tutti i tifosi dei Diavoli e a tutti coloro che vengono a sostenerci allo stadio e appuntamento al prossimo anno e alle prossime sfide”.

Tabellino

Mc Control Diavoli Vicenza – Cus Verona (5-0) 16-0

MC Control Diavoli Vicenza: Frigo M., Piantoni, Testa, Baldan, Frigo N., Ustignani, Zerdin, Delfino, Roffo, Dal Ben, Lievore, Tabanelli, Munari.

All.: Angelo Roffo

Cus Verona: Bellomi, Del Villano, Danieli, Pernigo, Perini, Bisotto, Novarese, Lupi, Battistella, Bernardoni, Faccio, Sabaini.

All.: Marco Pernigo

Arbitri: Pioldi e Stella

RETI

PT: 0.33 Zerdin (V), 1.13 Dal Ben (V), 5.00 Lievore (V), 20.02 Delfino (V), 22.04 Delfino (V);

ST: 25.19 Delfino (V), 28.34 Lievore (V), 31.22 Munari (V), 33.20 Delfino (V), 35.11 Roffo (V), 36.35 Lievore (V), 38.48 Munari (V), 41.39 Roffo (V), 44.03 Delfino (V), 48.40 Delfino (V), 49.01 Baldan (V).