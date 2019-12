Alla campestre di Sarcedo qualificati in 526

A Sarcedo alla seconda campestre del CSI Vicenza 26 società e 526 atleti qualificati

Tra le società prima Dueville, seconda Creazzo e terza Colli Berici –

Si è svolta domenica 15 dicembre 2019 a Sarcedo, organizzata dalla Polisportiva Montecchio Precalcino, la seconda campestre del CSI di Vicenza (centro sportivo italiano, ente di promozione sportiva nazionale) con una presenza impressionante di atleti partenti (oltre 600). Un evento reso possibile dalla collaborazione piena dell’amministrazione comunale di Sarcedo. In campo altre al gruppo sportivo ospitante come di consueto la commissione atletica del CSI.

Sul podio delle società sportive ancora la polisportiva Dueville con 1264 punti. Secondo posto per l’Atletica Union Creazzo (1210 punti) e terzo per il CSI Colli Berici (697 punti) tallonato da Atletica Valchiampo e Amici dell’atletica di Vicenza. Presenti ben 26 società sportive. In tutto hanno concluso le gare e si sono qualificati 526 atleti.

Le prossime prove del campionato CSI saranno il 19/01 a Tezze sul Brenta (prova regionale), il 9/2 a Poianella e infine l’8/3 a Montecchio Precalcino.

I PODI

Ragazze (2007-2008) 1000 metri (65 iscritte)

1- Alessandra Baldinazzo (CSI Colli Berici)

2- Sofia Copiello (Dueville)

3- Vivona Mancassola (Union Creazzo)

Ragazzi (2007-2008) 1000 metri (63 iscritti)

1- Simone Vallortigara (CSI Colli Berici)

2- Aaron Franceschini (Atletica Valichiamo)

3- Ajman El Hachimi (P. Montecchio Precalcino)

Cross Corto Maschile 1000 metri (44 iscritti)

1- Emanuel Padovani (Dueville)

2- Nicola Dal Ferro (P. Montecchio Precalcino)

3- Giacomo Lanaro (Dueville)

Cross Corto Femminile 1000 metri (42 iscritti)

1- Emily Faccin (Dueville)

2- Faiza Assam (Colli Berici)

3- Saliha Assam (Colli Berici)

Cross corto Master Maschile 1000 metri (2 iscritti)

1- Carlo Cocco (Colli Berici)

2- Luciano Dalla Pozza (Dueville)

Esordienti Maschile (2009-2010) 700 metri (52 iscritti)

1- Amedeo Dalla Costa (Leonicena)

2- Andrea Longhi (Amici dell’atletica Vicenza)

3- Matteo Bertoldo (Dueville)

Esordienti Femminile (2009-2010) 700 metri (43 iscritti)

1- Giada Vallortigara (CSI Colli Berici)

2- Dalila Chimento (Colli Berici)

3- Ludovica D’Ambruoso (Atletica Arzignano)

Cadetti (2005-2006) 2000 metri (44 iscritti)

1- Demis Salin (Valli del Pasubio)

2- Marco Stupiggia (Marunners)

3- Giovanni Luglian (Atletica Ardens)

Cadette (2005-2006) 1500 metri (33 iscritti)

1- Sofia De Munari (Marunners)

2- Giada Baldan (Union Creazzo)

3- Sara Alba (Union Creazzo)

Allievi (2003-2004) 3000 metri (14 iscritti)

1- Alberto Spezzapria (P. Montecchio Precalcino)

2- Joao Henrique Tomasi Da Costa (Arzignano)

3- Davide Rampon (Marunners)

Allieve (2003-2004) 3000 metri (4 iscritti)

1 – Beatrice Toniollo (Atl. Valchiampo)

2- Camilla Berlato (Atletica Malo)

3- Lisa Gelmetti (Union Creazzo)

Junior Maschile 5000 metri (8 iscritti)

1 – Nicola Cristoforo (Dueville)

2- Andrea Zamperetti (Valchiampo)

3 – Michele Pozzer (Valli del Pasubio)

Junior Femminile 3000 metri (7 iscritti)

1- Giada Stegani (Atletica Valchiapo)

2- Chiara Pizzicato (Valli del Pasubio)

3- Ludovica Rossi (Caldogno ’93)

Senior Maschile 5000 metri (22 iscritti)

1- Massimo Guerra (Valli del Pasubio)

2- Mirco Cocco (Atl Arzignano)

3- Enrico Brazzale (US Summano)

Senior Femminile 3000 metri (7 iscritti)

1- Rebecca Lonedo (Dueville)

2- Chiara Renso (Atl. Caldogno)

3- Laura Fabrello (Dueville)

Veterani A Maschile 3000 metri (20 iscritti)

1- Giovanni Battista Bidese (Dueville)

2- Francesco Palma (Union Creazzo)

3- Denis Vezzaro (P. Montecchio Precalcino)

Veterani A Femminile 3000 metri (4 iscritti)

1- Carla Faggin (CSI Colli Berici)

2- Maria Vidotto (Caldogno ’93)

3- Lucia Tagliapietra (Valli del Pasubio)

Veterani B Maschile 3000 metri (7 iscritti)

1- Maurizio Sperotto (CSI Colli Berici)

2- Silvano Rigoni (Atletica Malo)

3- Roberto Bigarella (Spazi Verdi)

Veterani B Femminile 3000 metri (2 iscritte)

1- Maria Cristina Dal Santo (Amatori Malo)

2 – Maria Eugenia Tosetto (Colli Berici)

Amatori A Maschile 5000 metri (13 iscritti)

1- Alex Mazzi (Union Creazzo)

2 – Matteo Cattelan (Atl Malo)

3 – Andrea Dal Pero Atl Malo)

Amatori B maschile 5000 metri (26 iscritti)

1- Claudio Bagnara (Dueville)

2- Roberto Poletto (Alpini Vicenza)

3- Cristian Simoni (Amici Atl Vicenza)

Amatori B femminile 3000 metri (11 iscritti)

1- Enrica Broccardo (Marunners)

2- Tiziana Scorzato (Atl Valchiampo)

3- Michela Ipino Zolla (Atl Caldogno 93)

Amatori A femminile 3000 metri (6 iscritte)

1- Michela Zorzanello (Amici dell’atletica Vicenza)

2- Sandra De Luca (Caldogno ’93)

3- Sara Zerbinati (Union Creazzo)