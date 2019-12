Il Lane si conferma ad Imola campione d’inverno

Imolese-LR Vicenza 0-3

Imolese (3-4-1-2): Rossi; Della Giovanna, Checchi, Carini; Schiavi (dal 71’ Ingrosso), Alimi, Marcucci (dal 85′ Suliani), Valeau (dal 85′ Alboni); Belcastro (dal 71’ Sall); Padovan (dal 65’ Ngissah), Vuthaj. (A disposizione: Libertazzi, Seri, Provenzano, Maniero, Artioli). Allenatore: Gianluca Atzori.

L.R. Vicenza (4-4-2): Grandi; Bruscagin (dal 73’ Bizzotto), Cappelletti, Padella, Barlocco; Vandeputte (dal 79’ Zarpellon), Pontisso (dal 65’ Pontisso), Cinelli, Giacomelli; Arma (dal 79’ Saraniti), Marotta (dal 73’ Guerra).

(A disp. Albertazzi, Bianchi, Scoppa, Liviero, Pasini, Tronco, Emmanuello). Allenatore: Domenico Di Carlo.

Arbitro: Di Cairano di Ariano Irpino

Marcatori: 30′ aut. Della Giovanna (I), 32′ Arma (LRV), 64’ Giacomelli (LRV)

Ammoniti: Bruscagin (LRV)

Corner: 4-8

Recupero: pt 0’, st 4’

Note: Serata fredda, terreno in discrete condizioni

Primo tempo:

7′ Padovan prova la conclusione dal limite, ma Grandi è attento e fa sua la sfera

9′ Dagli sviluppi di un corner ci prova prima Arma e poi Marotta, respinge Rossi

11′ Ci prova ancora da fuori area l’Imolese, ma Grandi fa buona guardia

16′ Ancora Padovan che riesce ad entrare in area, ancora Grandi a bloccare la conclusione

21′ Contropiede Imolese che porta Belcastro in area, il quale supera Padella e prova la conclusione, ancora Grandi a respingere

25′ Ammonito Bruscagin che diffidato salterà la gara contro il Modena

30′ VANTAGGIO LR VICENZA! Cross dalla sinistra di Giacomelli per Arma, lo anticipa Della Giovanna che però insacca nella propria porta, siglando così un autogol. Biancorossi in vantaggio! Imolese-LR Vicenza 0-1

32′ RADDOPPIO LR VICENZA!!! Due gol in due minuti! Ancora un cross dalla sinistra di Giacomelli per il colpo di testa perfetto di Arma!!!

36′ Marotta serve Arma che prova la conclusione, palla a lato

38′ Discesa di Barlocco che mette palla in mezzo, ancora Arma il cui tiro viene però murato

45’ Fine primo tempo. Parte forte l’Imolese, ma al 30′ passano i biancorossi in vantaggio con l’autogol di Della Giovanna, due minuti più tardi il raddoppio firmato Arma!

Secondo tempo

58′ Contropiede con Pontisso che serve Arma, tocco in profondità per Giacomelli, conclusione insidiosa sul secondo palo che viene deviata in corner

64′ TRIS BIANCOROSSO!!! Gol pazzesco di Giacomelli che si accentra dalla sinistra e scocca un tiro a giro che si insacca sotto l’incrocio dei pali!

65′ Sostituzione per l’Imolese: entra Ngissah Bismark al posto di Padovan

65′ Sostituzione biancorossa: entra Zonta al posto di Pontisso

71′ Doppia sostituzione per l’Imolese: entrano Sall e Ingrosso al posto di Belcastro e Schiavi

73′ Doppia sostituzione biancorossa: entrano Bizzotto e Guerra al posto di Bruscagin e Marotta

79’ Doppia sostituzione biancorossa: entrano Zarpellon e Saraniti al posto di Vandeputte e Arma

85′ Doppia sostituzione per l’Imolese: entrano Suliani e Alboni al posto di Marcucci e Valeau

88’ Palo! Conclusione di Zarpellon che si infrange sul palo

4 minuti di recupero

Sesta vittoria consecutiva per i biancorossi che chiudono il girone di andata in testa con 45 punti!

dal sito www.lrvicenza.net